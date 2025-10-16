দিনাজপুর বোর্ডে ইংরেজিতেই ফেল ৩৫ হাজার ৮৩৮ শিক্ষার্থী
এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে বড় ধরনের ফল বিপর্যয় ঘটেছে। বোর্ডজুড়ে ফেল করেছে ৪৫ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী। এরমধ্যে ৩৫ হাজার ৮৩৮ জন পরীক্ষার্থীই অকৃতকার্য হয়েছে শুধু ইংরেজি বিষয়ে। এই বিশাল সংখ্যা বোর্ডের মোট ফেল করা শিক্ষার্থীর প্রায় ৭৮ শতাংশ।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) প্রকাশিত ফলাফল থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।
দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এ বছর বোর্ডে ১ লাখ ৫ হাজার ৮৯১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ৬০ হাজার ৮৮২ জন পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হয়েছেন। ফেল করেছেন ৪৫ হাজার ৯ জন। যার মধ্যে সাড়ে ৩৫ হাজার ৮৩৮ শিক্ষার্থী ইংরেজিতে ফেল করেছেন। বিষয়টি অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে ভাবিয়ে তুলেছে।
ইংরেজিতে ফেল করা এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক আব্দুস সালাম বলেন, কলেজগুলোর ইংরেজি শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাব রয়েছে। তারা সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের পড়াতে পারেননি। ফলে শিক্ষার্থীরা ইংরেজিতে এতোবেশি ফেল করেছে।
ইংরেজি শিক্ষকদের বিষয়ে জানতে চাইলে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মহা. তৌহিদুল ইসলাম বলেন, আমরা প্রতি বছর বিভিন্ন সময় তাদের প্রশিক্ষিত করছি। দেখা যাক সামনে আরও কী করা যায়।
