রাজবাড়ীর ৪ কলেজে পাস করেনি কোনো পরীক্ষার্থী

প্রকাশিত: ০৪:৩০ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমান পরীক্ষার প্রকাশিত ফলাফলে রাজবাড়ী জেলার ৪টি কলেজের কোনো পরীক্ষার্থীই পাস করতে পারেনি। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) প্রকাশিত ফলাফল থেকে তথ্য জানা গেছে।

জেলার শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, শতভাগ ফেল কলেজগুলো নন-এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান। এসব কলেজ থেকে মোট ৩৭ জন পরীক্ষার্থী এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে রাজবাড়ী সদরের বরাট ভাকলা স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ৮ জন, গোয়ালন্দের মুক্তিযোদ্ধা ফকির আব্দুর জব্বার কলেজের ৭ জন, আব্দুল হালিম মিয়া কলেজ থেকে ৫ জন ও কালুখালীর নীর নেছা কলেজ থেকে ১১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেন। তারা সবাই মানবিক বিভাগ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেন।

এছাড়া ব্যবসায়ী শিক্ষার চারজন ও বিজ্ঞান বিভাগের একজনসহ মোট ১৬ জন পরীক্ষার্থী এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সবাই অকৃতকার্য হয়েছে।

এদিকে ফলাফল খারাপ করায় কলেজগুলো শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ভরাট ভাটলা স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কাজী জাহিদুল আকরাম বলেন, এবার তার কলেজ থেকে ৮ জন অনিয়মিত শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ফেল করেছে। প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই কলেজে পড়াশুনার মান ভালো ছিল। ২০১৭ সালের ফলাফলের জেলার মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থান ছিল এই কলেজের।

তিনি বলছেন, এমপিও ভুক্ত না হওয়া ও পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা না পেয়ে শিক্ষকরা একে একে অন্যত্র চলে যায় এবং কমে যায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা। তবে এখন নতুন করে আবার ১৫ জন শিক্ষকের সহযোগিতায় ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের বই, খাতা, কলম, ড্রেসসহ সবকিছু বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে।

