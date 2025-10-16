জয়পুরহাটে চার কলেজে শতভাগ ফেল

  2. দেশজুড়ে

জয়পুরহাটে চার কলেজে শতভাগ ফেল

প্রকাশিত: ০৪:০৮ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
এবারের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার ফলাফলে জয়পুরহাট জেলার চারটি কলেজে একজনও পাস করতে পারেনি। এছাড়া জেলার মোট পাসের হারও বিভাগীয় গড় থেকে অনেক নিচে।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) জেলা শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ফলাফলে এমন চরম ব্যর্থতার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, এই চারটি প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৩৪ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে সদর উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ১৯ জন, আলহেরা একাডেমি অ্যান্ড কলেজে ৬ জন, আর কালাই উপজেলার মোলামগারীহাট কলেজে ৩ জন ও রতনপুর কলেজে ৬ জন শিক্ষার্থী অংশ নিলেও সবাই অকৃতকার্য হয়েছে।

শিক্ষা অফিসের তথ্য অনুযায়ী, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে মোট পাশের হার ৮১ দশমিক ২ শতাংশ কিন্তু জয়পুরহাট জেলায় পাশের হার মাত্র ৫৮ দশমিক ৩২ শতাংশ, যা বিভাগীয় গড়ের তুলনায় অনেক কম। এবার জেলার ১২টি কেন্দ্রে সাত হাজারের বেশি শিক্ষার্থী এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নেয়।

স্থানীয়দের মতে, এ ফলাফল শুধু শিক্ষার্থীদের নয়, পুরো জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার মান নিয়েও বড় প্রশ্ন তুলেছে। তারা মনে করেন, ক্লাসে শিক্ষকদের উপস্থিতি ও পাঠদানের মান নিশ্চিত না হলে ভবিষ্যতে এই ধারা আরও ভয়াবহ আকার নিতে পারে।

