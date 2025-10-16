  2. দেশজুড়ে

সিলেটে আদালত প্রাঙ্গণে সাংবাদিকের ওপর আসামির হামলা

প্রকাশিত: ০৩:৫৪ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে সাদাপাথর লুটপাট মামলার অন্যতম আসামি ও আওয়ামী লীগ নেতা আলফু মিয়া এবং তার ছেলে আদালত প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরে সিনিয়র চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম আদালতে রিমান্ড শুনানি শেষে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

এতে আহত হয়েছেন সাংবাদিক নয়ন সরকার। তিনি সিলেটের ইমজা নিউজে কর্মরত রয়েছেন। এসময় নয়নকে বাঁচাতে অন্য সাংবাদিকরা এগিয়ে এলে তাদের ওপরও হামলার চেষ্টা করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রিমান্ড শুনানি শেষে নিচে নামানো সময় আলফু মিয়া পুলিশের সামনেই সাংবাদিক নয়নের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এসময় তার মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। একই সময়ে আলফুর ছেলে সাংবাদিকদের হাতে থাকা ক্যামেরা কেড়ে নেন। পরে নয়নের সহকর্মীরা তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে গেলে তাদের ওপরও হামলার চেষ্টা করা হয়।

সাংবাদিক নয়ন সরকার বলেন, ‘আমি খবর সংগ্রহ করছিলাম। হঠাৎ আলফু মিয়ার ছেলে আমার ওপর হামলা করে। এরপর পুলিশের সামনে হাতকড়া পরা অবস্থায় আলফু নিজে আমার মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নেয়।‘

সিনিয়র সাংবাদিক ও আইনজীবী ময়নুল হক বুলবুল বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, ‘তিনটি হত্যা মামলাসহ বহু মামলার আসামি সাদাপাথর লুটের অন্যতম হোতাকে কোর্টে এভাবে হাতকড়া ছাড়া কীভাবে আনা হলো? আইন অনুযায়ী, এমন আসামিকে অবশ্যই ডান্ডাবেরি অবস্থায় কোর্টে আনা হয়। আলফু চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে কেন এটি করা হয়নি সেটি আমাদের জন্য বিস্ময়ের বিষয়।‘

তিনি আরও বলেন, ‘দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এটি সংবাদ সংগ্রহের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আঘাত। পুলিশি দায়িত্ব পালনে এ ধরনের শৃঙ্খলাভঙ্গ গ্রহণযোগ্য নয়।‘

এ বিষয়ে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের আদালত পরিদর্শক জামশেদ আলম বলেন, ‘সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনা দ্রুত পুলিশ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। এখন ভুক্তভোগী থানায় অভিযোগ দিলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

