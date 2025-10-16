দিনাজপুর বোর্ডে জিপিএ-৫ ও পাসের হারে এগিয়ে মেয়েরা

দিনাজপুর বোর্ডে জিপিএ-৫ ও পাসের হারে এগিয়ে মেয়েরা
সদ্য প্রকাশিত এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে দিনাজপুর বোর্ডে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা জিপিএ-৫ এবং পাসের হারে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগে তারা সবচেয়ে বেশি ভালো ফল করেছে।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দিনাজপুর শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. তৌহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত পরিসংখ্যানে এই তথ্য জানানো হয়।
পরিসংখ্যানে জানানো হয়, এবার দিনাজপুর বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬ হাজার ২৬০ জন। তাদের মধ্যে মেয়ে ৩ হাজার ৪৮৬ জন ও ছেলে ২ হাজার ৭৭৪ জন। এই হিসেবে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা ৭১২ জন বেশি।
দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, এবার এই বোর্ডের অধীনে ৮টি জেলার ৬৬৬টি প্রতিষ্ঠানের মোট ১ লাখ ৫ হাজার ৮৯১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ৬০ হাজার ৮৮২জন পরীক্ষার্থী পাশ করে। মোট পাশের হার ৫৭.৪৯ শতাংশ। এর মধ্যে মেয়েদের পাসের হার ৬১.৯২ শতাংশ এবং ছেলেদের পাসের হার ৫২.৬৫ শতাংশ। সে তুলনায় মেয়েরা ৯.২৭ শতাংশ বেশি পাস করেছে।
ফলাফলে আরও দেখা যায়, বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য ও হিসাব বিজ্ঞানেও মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে ভালো করেছে। এছাড়া বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৭৬.১২ শতাংশ। যার মধ্যে ছেলেরা ৭৫.২৪ শতাংশ ও মেয়েরা ৭৭.০৪ শতাংশ। এখানেও ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা ১.৮০ শতাংশ বেশি।
অন্যদিকে মানবিক বিভাগে পাসের হার ৫২.৫১ শতাংশ। যার মধ্যে ছেলেরা ৪৫.০৬ শতাংশ ও মেয়েরা ৫৮.৬৫ শতাংশ। ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা ১৩.৫৯ শতাংশ বেশী। আর হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৪২.০৫ শতাংশ। যার মধ্যে ছেলেরা ৪২.২৪ শতাংশ ও মেয়েরা ৪১.৭৭ শতাংশ। মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা ০.৪৭ শতাংশ বেশি।
