নেত্রকোনার ৪ কলেজের কেউ পাস করেনি

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৪২ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
ময়মনসিংহ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার ফলাফলে নেত্রকোনা জেলার পাসের হার ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে সর্বনিম্ন। বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর নেত্রকোনা জেলার চারটি কলেজের কোনো পরীক্ষার্থীই পাস করতে পারেনি।

বৃহস্পতিবার ( ১৬ অক্টোবর) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) শামীম ইয়াসমিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ফলাফল খারাপ করা ৪টি কলেজসহ কলেজগুলোর বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার যেখানে ৫১.৫৪ শতাংশ, সেখানে নেত্রকোনা জেলায় পাসের হার মাত্র ৪৭.৩৯ শতাংশ। এ বছর উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় নেত্রকোনা জেলায় ৪টি কলেজে কেউ পাস করতে পারেননি।

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে জেলার কেন্দুয়া উপজেলার গোপালপুর মডেল কলেজ থেকে ১২ জন, জনতা আদর্শ মহাবিদ্যালয় থেকে ৯ জন, সদর উপজেলার ভাষা সৈনিক আবুল হোসেন কলেজ ও লোক সংস্থা থেকে ২ জন ও পূর্বধলা উপজেলায় জোবাইদা জহোরা উদ্দিন সরকার মহিলা কলেজ থেকে ৩ জন অংশ নেন। এসব কলেজে কেউ পাশ করেননি।

