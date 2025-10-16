  2. দেশজুড়ে

আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, বৃদ্ধ নিহত

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:২৮ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আব্দুল বাতেন মিয়া (৬৮) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

এর আগে বুধবার রাত ৮টার দিকে উপজেলা সাতগ্রাম ইউনিয়নের রসুলপুর মোল্লাপাড়া এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আব্দুল বাতেন ওই এলাকার মৃত লাল মিয়ার ছেলে। তিনি সাতগ্রাম ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি শাহজাহান মিয়ার বাবা। তিনি মাছের ব্যবসা করতেন।

স্থানীয়রা জানান, সাতগ্রাম ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি রেজাউল করিম ছোট ভাই হাসিবুল হক হাসান ৩ অক্টোবর জুমার নামাজের পর মাদক ও সামাজিক অবক্ষয় নিয়ে মসজিদে বক্তব্য রাখেন। এরপর হাসান গ্রুপ ও শাহজাহানের গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। একই সঙ্গে এলাকার আধিপত্য নিয়ে রেজাউল করিমের সঙ্গে ওই ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি শাহজাহান মিয়ার বিরোধ চলে আসছিল।

এরমধ্যে বুধবার রাত ৮টায় এলাকার ওয়াজ মাহফিল কোন জায়গায় হবে এ নিয়ে রেজাউল ও শাহজাহানের লোকজন প্রথমে বাগবিতণ্ডা হয়। পরে রেজাইল করিম ও তার ভাই হাসিবুল হাসান লোকজন নিয়ে শাহজাহানের লোকদের ওপর হামলা করে। এতে উভয় পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে বাতেনসহ ১০ জন আহত হন।

বাতেনের ছেলে শাহজাহান বলেন, কোনো কারণ ছাড়া করিমের লোকজন আমাদের ওপর হামলা করে। এতে আমার বাবা মারা যান। আমরা এ ঘটনার বিচার চাই।

তবে এ বিষয়ে কথা বলার জন্য রেজাইল করিমের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাকে পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

