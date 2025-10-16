এইচএসসিতে ময়মনসিংহ বোর্ডে ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে মেয়েরা

জেলা প্রতিনিধি ময়মনসিংহ
প্রকাশিত: ০২:৫৭ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষায় এবার পাসের হার ৫১ দশমিক ৫৪ শতাংশ। গত বছর যেখানে পাসের হার ছিল ৬৩ দশমিক ২২ শতাংশ। এবার পাসের হার কমেছে ১৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ।

এছাড়া পাসের হারে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীরা এগিয়ে রয়েছে। ছাত্রীদের পাসের হার ৫৫ দশমিক ৭০ শতাংশ, আর ছাত্রদের পাসের হার ৪৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ৬৮৪ জন। জিপিএ-৫ এর ক্ষেত্রেও ছাত্রীরা এগিয়ে আছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ১০টায় ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ শিক্ষা বোর্ড কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফলাফল ঘোষণা করেন।

ফলাফলে জানা যায়, ৭৫ হাজার ৮৫৫ পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছেন ৩৯ হাজার ৯৬ জন। এবার গতবারের চেয়ে পাসের হার কমেছে। গত বছর যেখানে পাসের হার ছিল ৬৩ দশমিক ২২ শতাংশ, সেখানে এবার কমেছে ১৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ। একইসঙ্গে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যাও কমে অর্ধেকে নেমে এসেছে। এবার জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ২ হাজার ৬৮৪ জনের মধ্যে ছাত্র ১ হাজার ১১৭ জন এবং ছাত্রী ১ হাজার ৫৬৭ জন।

ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, এবার নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বোর্ডে জেলাভিত্তিক ফলাফলে পাসের হারে এগিয়ে ময়মনসিংহ জেলা এবং পিছিয়ে রয়েছে নেত্রকোনা জেলা। ১৫টি প্রতিষ্ঠানের শতভাগ শিক্ষার্থী কেন অকৃতকার্য হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হবে।

