দিনাজপুর বোর্ডের ৪৩ কলেজে পাস করেনি কেউ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি দিনাজপুর
প্রকাশিত: ০২:৪৮ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
দিনাজপুর বোর্ডের ৪৩ কলেজে পাস করেনি কেউ

দিনাজপুর শিক্ষাবোর্ডে এবার ৪৩টি কলেজ থেকে কেউ পাস করেনি। ২০২৪ সালের ফলাফলে শূন্য পাসের কলেজের সংখ্যা ছিল ২০টি। এই ৪৩টি কলেজে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৮২ জন। তবে শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী কতজন তা জানা যায়নি।

এসব কলেজের মধ্যে নীলফামারী জেলার ১০টি, কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি, দিনাজপুর জেলার ৪টি, ঠাকুরগাঁও জেলার ৬টি, লালমনিরহাট জেলার ৫টি, রংপুর জেলার ৪টি, গাইবান্ধা জেলার ২টি ও পঞ্চগড় জেলার ৩টি।

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হারে ধস নেমেছে। এই বোর্ডে এবার পাসের হার ৫৭.৪৯ শতাংশ। ২০২৪ সালে এখানে পাসের হার ছিল ৭৭ দশমিক ৭৭.৫৬ শতাংশ। সেই হিসাবে এবার পাসের হার কমেছে ২০ দশমিক ০৭ শতাংশ।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর মীর সাজ্জাদ আলী এই ফলাফল নিশ্চিত করেন।

এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬ হাজার ২৬০ জন। যা ২০২৪ সালে পেয়েছিল ১৪ হাজার ২৯৫ জন। অর্থাৎ জিপিএ-৫ কমেছে ৮ হাজার ৩৫ জন। জিপিএ-৫ ও পাসের হার দুটিই কমেছে। বেড়েছে শূন্য পাসের কলেজের সংখ্যাও।

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে ১ লাখ ৫৮ হাজার ৫১ জন। এরমধ্যে পাস করেছে ৬০ হাজার ৮৮২ জন। ছাত্রদের পাসের হার ৫২ দশমিক ৬৫ এবং ছাত্রী পাসের হার ৬১ দশমিক ৯২ শতাংশ। বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৭ জন।

এমদাদুল হক মিলন/এফএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।