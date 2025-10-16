  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০১:৪০ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
যা মানুষ বোঝে না তা কেন হবে, পিআর নিয়ে প্রশ্ন মির্জা ফখরুলের

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, কয়েকটা দল পিআর দাবি করছে। পিআর কেউ বোঝে না। যা মানুষ বোঝে না তা কেন হবে? ভোট হবে এক ব্যক্তি এক ভোট। সবাই একমত হলে বিএনপি চিন্তা করে দেখবে। দাবি দাওয়া নিয়ে আলোচনা হবে নির্বাচিত সংসদে।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার বেগুনবাড়ি ইউনিয়নের দানার হাটে ইউনিয়নবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, জনগণের ভোট দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে নতুন করে। জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাচ্ছে। সামনের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন। বিএনপি ৩১ দফায় সংস্কারের প্রস্তাব করেছে। সরকার যা এখন করছে।

তিনি আরও বলেন, ড. ইউনূসকে সবাই ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে যেন নির্বাচন করতে না পারেন। জনগণ নির্বাচন চায়, আর কোনো আপস নাই। আপস হবো না। পিআরের কথা বাদ দিয়ে নির্বাচন হোক, জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে৷

তিনি বলেন, বিগত সরকারের কাছে বেগম জিয়ার জন্য দেনদরবার করেছি বিদেশে নিয়ে তার চিকিৎসার জন্য। কিন্তু হাসিনা বললেন, পদ্মাসেতু থেকে টুস করে ফেলে দেবেন বেগম জিয়াকে। প্রতিশোধ নয়, প্রতিহিংসা নয় মানুষের ভালোবাসা অর্জন করবে বিএনপি।

মতবিনিময় সভায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী, মুসলিম-হিন্দু সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ, রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্বসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

