বরিশালে পাসের হার কমেছে ১৯ শতাংশ
বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষায় এবার পাসের হার ৬২.৫৭ শতাংশ। বোর্ডে এবার পাসের হার ও জিপিএ-৫ দুটোই কমেছে। ২০২৪ সালে এখানে পাসের হার ছিল ৮১.৮৫ শতাংশ। সেই হিসাবে এবার পাসের হার কমেছে ১৯ দশমিক ২৮ শতাংশ।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর জি এম সাহিদুল ইসলাম এ ফলাফল ঘোষণা করেন।
এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ৬৭৪ জন। ২০২৪ সালে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৪ হাজার ১৬৭ জন। অর্থাৎ জিপিএ-৫ কমেছে ২ হাজার ৪৯৩ জন।
বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে এবার মোট পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে ৬১ হাজার ৪৮১ জন। এরমধ্যে পাস করেছে ৫৯ হাজার ২৩৯ জন। ছাত্রদের পাসের হার ৫২ দশমিক ৬০ এবং ছাত্রী পাসের হার ৭১ দশমিক ৪১ শতাংশ। বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩২ জন।
শাওন খান/এফএ/জেআইএম