নেত্রকোনায় সাপের কামড়ে প্রাণ গেল শিশুর

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নেত্রকোনা
প্রকাশিত: ১২:০৬ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
নেত্রকোনার কলমাকান্দায় বিষাক্ত সাপের কামড়ে রায়হান মিয়া (৬) নামে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে উপজেলার সদর ইউনিয়নের সাউদপাড়া গ্রামে নিজ বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শিশু রায়হান সাউদপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী ও ওই গ্রামের আক্তার হোসেনের ছেলে।

পরিবারের সদস্যরা জানান, সকালে রায়হান বাসার টয়লেটে গেলে হঠাৎ বিষাক্ত সাপের ছোবলে আক্রান্ত হয়। পরে পরিবারের লোকজন দ্রুত তাকে কলমাকান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. সোহরাব হোসাইন লিংকন তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শিশুর মৃত্যুতে পরিবারে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। হাসপাতালে কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনরা। ঘটনাটি জানাজানি হলে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

