  2. দেশজুড়ে

নওগাঁয় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের উপজেলা সভাপতি গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নওগাঁ
প্রকাশিত: ১১:৩৮ এএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
নওগাঁয় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের উপজেলা সভাপতি গ্রেফতার

নওগাঁয় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের বদলগাছী উপজেলা শাখার সভাপতি সুমন হোসেনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাত ২টার দিকে উপজেলার সেনপাড়া গ্রামে তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

সুমন হোসেন সেনপাড়া গ্রামের মৃত বেলাল হোসেনের ছেলে।

গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বদলগাছী থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিসুর রহমান বলেন, আমাদের কাছে তথ্য ছিল সুমন হোসেনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের একটি গ্রুপ সংগঠিত হয়ে সহিংসতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার নামে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। দুপুরে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হবে।

আরমান হোসেন রুমন/এমএন/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।