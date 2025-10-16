নওগাঁয় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের উপজেলা সভাপতি গ্রেফতার

নওগাঁয় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের উপজেলা সভাপতি গ্রেফতার
নওগাঁয় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের বদলগাছী উপজেলা শাখার সভাপতি সুমন হোসেনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাত ২টার দিকে উপজেলার সেনপাড়া গ্রামে তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
সুমন হোসেন সেনপাড়া গ্রামের মৃত বেলাল হোসেনের ছেলে।
গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বদলগাছী থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিসুর রহমান বলেন, আমাদের কাছে তথ্য ছিল সুমন হোসেনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের একটি গ্রুপ সংগঠিত হয়ে সহিংসতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার নামে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। দুপুরে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হবে।
আরমান হোসেন রুমন/এমএন/এএসএম