ফরিদপুর

বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে দ্বন্দ্ব, একাংশের ঝাড়ু মিছিল

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:১০ এএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
ফরিদপুর-১ আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন নিয়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছে দুই গ্রুপ। বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিকেলের দিকে আলফাডাঙ্গা পৌর যুবদলের উদ্যোগে এ ঝাড়ু মিছিল হয়।

জানা যায়, ফরিদপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও কৃষক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি খন্দকার নাসিরুল ইসলাম মনোনয়নের সবুজ সংকেত পেয়েছেন এ কথা ছড়িয়ে নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন স্থানে আনন্দ মিছিল হয়। এর তিনদিন পর বুধবার ওই মনোনয়নকে ‘ভুয়া’ দাবি করে ঝাড়ু মিছিল করেছে আলফাডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির একাংশ।

মিছিলটি উপজেলা সদর বাজারের লোকাল বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে চৌরাস্তায় গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে গত রোববার (১২ অক্টোবর) রাতে সাবেক সংসদ সদস্য খন্দকার নাসিরুল ইসলাম দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন এমনটা দাবি করে আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করেছিল বিবদমান বিএনপির অপরাংশ।

ঝাড়ু মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা ফরিদপুর-১ আসনে খন্দকার নাসিরুল ইসলামের দলীয় মনোনয়ন দাবি ‘মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর’ বলে মন্তব্য করেন। তাদের অভিযোগ, এমন ভুয়া প্রচারণা করে বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিভাজন সৃষ্টি করা হচ্ছে।

মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে পৌর যুবদলের সভাপতি সৈয়দ মিজানুর রহমান বলেন, খন্দকার নাসিরুল ইসলাম বিএনপি থেকে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন, এমন মিথ্যাচার দলের ভেতর বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। আমি এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

এসময় অন্যান্যের উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, পৌর যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক ইমরান হোসেন, উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি মাহমুদুল হাসান ইয়াদ, পৌর যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক মমিনুল ইসলাম ও উপজেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক মকিনুর রহমান প্রমুখ মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বক্তারা বলেন, বিএনপি নেতৃত্বাধীন আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে হলে ভুয়া প্রচারণা নয়, ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ প্রয়োজন। দলবিরোধী বিভ্রান্তিমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা।

জানা গেছে, ফরিদপুর-১ আসনটিতে বিএনপির নেতাকর্মীরা দুই ভাগে বিভক্ত। এর একটি অংশের নেতৃত্ব দেন সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সহ-সভাপতি খন্দকার নাসিরুল ইসলাম। অপর অংশের নেতৃত্ব দেন বোয়ালমারী উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক, বোয়ালমারী সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি শামসুদ্দিন মিয়া ঝুনু।

অপরদিকে সাবেক সংসদ সদস্য, খন্দকার নাসিরুল ইসলামকে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয়েছে এ খবর রটিয়ে রোববার (১২ অক্টোবর) রাত ১০টার দিকে আলফাডাঙ্গায় আনন্দ মিছিল হয়। ওই মিছিলে নেতৃত্ব দেন খন্দকার নাসিরুল ইসলামের সমর্থক আলফাডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান মিয়া আব্বাস ও সাবেক সদস্য সচিব নুরুজ্জামান খসরু। মিছিলটি আলফাডাঙ্গা প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে থানার সামনে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

এ বিষয়ে ফরিদপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও কৃষক দলের সহসভাপতি খন্দকার নাসিরুল ইসলাম বলেন, আলফাডাঙ্গায় যারা ঝাড়ু মিছিল করেছে তারা বিএনপির কেউ না। যে কথিত এই ঝাড়ু মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছেন সে অনেক আগেই বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। আলফাডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি আমার নেতৃত্বে একতাবদ্ধ আছে।

জানতে চাইলে ফরিদপুর জেলা বিএনপির সদস্যসচিব এ কে এম কিবরিয়া স্বপন জাগো নিউজকে বলেন, জানা মতে সারাদেশে ৩০০ আসনের কোনোটিতেই বিএনপি কেন্দ্রীয়ভাবে এখনো মনোনয়ন চূড়ান্ত করেননি। তবে আলফাডাঙ্গায় ঝাড়ু মিছিলের ঘটনাটি জানা নেই। তারপরেও এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা কাম্য নয়। এতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়।

