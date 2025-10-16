নাটোর পৌর যুবলীগের সভাপতি গ্রেফতার
নাটোর পৌর যুবলীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট সায়েম হোসেন উজ্জ্বলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে নাটোর শহরের কান্দিভিটা মহল্লার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
নাটোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, গোপন সূত্রে খবরে প্রেক্ষিতে নাটোর থানা পুলিশের একটি দল শহরের কান্দিভিটা মহল্লায় অভিযান চালিয়ে সায়েম হোসেন উজ্জ্বলকে গ্রেফতার করা হয়। সায়েম হোসেন উজ্জলের বিরুদ্ধে হত্যাসহ অনেকগুলি মামলা রয়েছে। তাকে বিকেলে আদালতে পাঠানো হয়। শুনানি শেষে আদালত তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
রেজাউল করিম রেজা/এমএন/এএসএম