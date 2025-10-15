বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত কর্মীর মৃত্যু
চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে আহত মিলন আলী (৩৫) নামের এক কর্মীর মৃত্যু হয়েছে।
বুধবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
নিহত মিলন উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের মারকইল সাহাপুকুরের মহল্লার নওশেদ আলীর ছেলে। তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী আ. সালাম তুহিনের সমর্থক ছিলেন।
নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গতকাল বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত হয়ে মিলন নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
এর আগে মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল সালাম তুহিন ও সাবেক এমপি আমিনুল ইসলামের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে অন্তত ১০ জন গুরুতর আহত হন।
সোহান মাহমুদ/এসআর/জিকেএস