সিলেটে রেললাইনে শুয়ে ‘ডাবল রেলপথ’ করার দাবি

সিলেটে রেললাইনে শুয়ে ‘ডাবল রেলপথ’ করার দাবি
সিলেটে রেললাইনে শুয়ে ঢাকা-সিলেট রেলপথকে ডাবল করা ও রেলের মান উন্নয়নের দাবি জানিয়েছে জেলার তিনটি সংগঠনের কর্মীরা। বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিকেলে দক্ষিণ সুরমা রেল গেইটে এই ব্যতিক্রম কর্মসূচি পালন করেন তারা।
তিনিটি সংগঠন হলো- সিলেট কল্যাণ সংস্থা, সিলেট বিভাগ যুব কল্যাণ সংস্থা ও সিলেট প্রবাসী কল্যাণ সংস্থা। পরে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সমাবেশে যুব সংগঠক ও আয়োজক সংগঠনগুলোর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোহাম্মদ এহছানুল হক তাহের বলেন, সিলেটের নাগরিকরা বিভিন্নভাবে উন্নয়ন বঞ্চিত। অথচ দেশের মধ্যে অধিকাংশ রেমিট্যান্স যোদ্ধা সিলেট বিভাগের বাসিন্দা।
তিনি বলেন, সিলেটে মানসম্পন্ন রেলপথ নেই। মহাসড়ক বেহাল ও আকাশপথে অতিরিক্ত ভাড়া। যার ফলে সিলেটবাসী সিলেট-ঢাকা যাতায়াতে চরম ভোগান্তিতে রয়েছেন। সিলেট-ঢাকা মহাসড়কের কাজের জন্য ৬ থেকে ৭ ঘণ্টার রাস্তা যানজটের কারণে ১২ থেকে ১৫ ঘণ্টা লেগে যায়। এই কারণে মহাসড়কের চেয়ে সিলেট-ঢাকা রুটে রেলপথ ও বিমান পথ বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। বিমান পথের ভাড়া অতিরিক্ত হওয়ায় সাধারণ জনগণ রেলপথকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অসাধু কর্মকর্তাদের হয়রানি, তৃতীয় লিঙ্গের চাঁদাবাজি, টিকেট কালোবাজারি, ভিক্ষাবৃত্তি, অতিরিক্ত ভাসমান ব্যবসায়ী ও বগিতে মাত্রাতিরিক্ত যাত্রী উঠানামা বেড়ে গেছে।
এহছানুল হক তাহের বলেন, সিলেট-ঢাকা রুটে আন্তঃনগর চারটি ট্রেন রয়েছে। এরমধ্য থেকে একটি ট্রেনকে সিলেট-ঢাকা রুটে বিরতীহীনভাবে চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। ট্রেনের টিকিট কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
কর্মসূচিতে তিনটি সংগঠনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
