পটুয়াখালী জামায়াত আমির
একদিন বড় দলগুলো ‘পিআর পিআর’ বলে কাঁদবে
পটুয়াখালী জামায়াত আমির নাজমুল আহসান বলেছেন, বর্তমান ক্ষমতাসীনরা পিআর পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা বুঝেও না বোঝার ভান করছে। এখনই যদি সরকার জনগণের দাবি মেনে না নেয়, তাহলে একদিন বড় রাজনৈতিক দলগুলোকে পিআর-পিআর বলে রাস্তায় কাঁদতে হবে।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিকেলে পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ পাঁচ দফা দাবিতে শহরের ঝাউতলা মোড়ে আয়োজিত মানববন্ধনে এসব কথা বলেন তিনি।
নাজমুল আহসান বলেন, দেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন বর্তমানে নামমাত্র টিকে আছে। জনগণের ভোটাধিকার হরণ, বিরোধী মত দমন ও নির্বাচনী প্রহসনের কারণে গণতন্ত্র আজ বিপন্ন অবস্থায়।
জেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন উপজেলা, পৌর ও ইউনিট পর্যায়ের শতাধিক নেতাকর্মী অংশ নেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সেক্রেটারি শহিদুল ইসলাম আল কায়সারী এবং ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা ও পটুয়াখালী পৌরসভা মেয়র পদপ্রার্থী আব্দুল্লাহ আন নাহিয়ান।
এসময় নেতারা বলেন, দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচন আয়োজন সময়ের দাবি।
তাদের মতে, পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়ন হলে সংসদে জনগণের প্রকৃত ভোটের প্রতিফলন ঘটবে, ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা পাবে এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। এতে ছোট রাজনৈতিক দলগুলোকেও জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।
জামায়াতের নেতারা বলেন, বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থা জনগণের প্রতিনিধিত্ব নয়, বরং রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। তাই ন্যায্য, স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের স্বার্থে দ্রুত পিআর পদ্ধতি প্রবর্তন জরুরি।
মানববন্ধনে জেলা ও উপজেলা জামায়াত, ছাত্রশিবির, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনসহ বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।
এ সময় পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়নের দাবিতে ধারাবাহিক কর্মসূচির ঘোষণা দেন নেতারা।
