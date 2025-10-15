  2. দেশজুড়ে

নোয়াখালীতে পুকুরে ডুবে প্রাণ গেলো দুই ভাইয়ের

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নোয়াখালী
প্রকাশিত: ০৮:৩৭ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
নোয়াখালীতে পুকুরে ডুবে প্রাণ গেলো দুই ভাইয়ের

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে বাবার সঙ্গে পুকুরে গিয়ে জহিরুল ইসলাম মারুফ (৭) ও সাইফুল ইসলাম মাসুম (৫) নামে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে চরএলাহী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের গাংচিল আবাসনে এ ঘটনা ঘটে।

জহিরুল ইসলাম মারুফ ও সাইফুল ইসলাম মাসুম ওই ওয়ার্ডের গাংচিল আবাসনের মো. মাসুদের ছেলে। তাদের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, মাছ ব্যবসায়ী মাসুদ তার ছেলেদের নিয়ে বাড়ির পাশের শাহ জামাল জামে মসজিদের পুকুরে গোসল করতে যান। এসময় মাছের বরফ আসার খবরে বাচ্চাদের রেখে মাছে বরফ দিতে যান মাসুদ। ধারণা করা হচ্ছে, এসময় শিশু গোসলে নেমে পানিতে ডুবে যায়।

পরে মসজিদের মুয়াজ্জিন তাদের পুকুরে ভাসতে দেখে উদ্ধার করে সূবর্ণচর একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মুহাম্মদ ফৌজুল আজিম বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। নিহত শিশুদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ইকবাল হোসেন মজনু/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।