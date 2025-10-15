চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি ছেড়ে জামায়াতে যোগ দিলেন ৪ শতাধিক নেতাকর্মী

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি ছেড়ে জামায়াতে যোগ দিলেন ৪ শতাধিক নেতাকর্মী
চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের চার শতাধিক নেতাকর্মী জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার বেলগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নির্বাচনী সভা ও যোগদান অনুষ্ঠানে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে যোগ দেন।
ফুলের মালা পরিয়ে নবাগতদের দলে বরণ করে নেন জামায়াত নেতারা। বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সদ্য বহিষ্কৃত সহসভাপতি জাহিদুল ইসলাম সলকসহ চার শতাধিক নেতাকর্মী জেলা জামায়াতের আমির রুহুল আমিনের হাতে হাত রেখে শপথ নেন।
বিএনপি থেকে সদ্য বহিষ্কৃত ও বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি জাহিদুল ইসলাম সলক জাগো নিউজকে বলেন, “বিএনপি বলে, সব ক্ষমতার উৎস জনগণ। কিন্তু আল্লাহ কোরআনে স্পষ্ট বলেছেন, সব কিছুর মালিক আল্লাহ। এখান থেকেই আমি বুঝেছি, আমি ভ্রান্ত পথে আছি। পরে পড়ালেখা করে জামায়াতে ইসলামীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে এই দলে যোগ দিলাম।”
জেলা জামায়াতের আমির রুহুল আমিন বলেন, ‘যারা জামায়াতে ইসলামীতে নতুন যোগদান করেছেন, তাদের আমরা পার্থিব কোনো সহযোগিতা করতে না পারলেও মানসিক প্রশান্তি ও সুন্দরের পথে চলার দিকনির্দেশনা দিতে পারবো।’
এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক রোকন জাগো নিউজকে বলেন, ‘জাহিদুল ইসলাম বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি পদ থেকে আগেই বহিষ্কৃত হয়েছেন। তিনি এখন বিএনপির কেউ নন।’
যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমির রুহুল আমিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সেক্রেটারি আসাদুজ্জামান আসাদ, সহকারী সেক্রেটারি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের এমপি প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল, আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের আমির প্রভাষক শফিউল আলম বকুল।
সভায় সভাপতিত্ব করেন বেলগাছি ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি আমান উদ্দিন।
হুসাইন মালিক/এসআর/জিকেএস