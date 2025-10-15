চাকরির বিষয়ে বাবরের বক্তব্য ভাইরাল
যোগ্যতায় রিটেন পাস করতে হবে, ভাইভায় ইনশাআল্লাহ সাহায্য করবো
‘আগে যেমন জোর করে, ধাক্কাইয়া করতে পারছি, এখন পারবো না। এখন মিডিয়া অনেক স্ট্রং। নিজের যোগ্যতায় রিটেন পাস ও শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তারপর ভাইভাতে আমি ইনশাআল্লাহ সাহায্য করবো। আপনাদের সেই জায়গাটায় তো আগে যেতে হবে।’
দলীয় কর্মসূচিতে চাকরিপ্রত্যাশীদের উদ্দেশে দেওয়া সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের এমন একটি ভিডিও বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে লুৎফুজ্জামান বাবরের মোবাইলফোনে কল দিলে তিনি রিসিভ করেননি। ফলে তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
তবে পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘আমাদের নেতাকর্মীদের নিয়ে একটি ঘরোয়া মিটিংয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কথাগুলো বলেছেন, যাতে শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে প্রস্তুতি নেয়। পড়াশোনা করে। আগের মতো চাকরি এতো সহজ নয়। এতে তো দোষের কিছু বলেননি তিনি। কেউ ইচ্ছে করে বক্তব্যের খণ্ডিত অংশ এভাবে প্রচার করছে হয়তো। আগেও এমন করা হয়েছে।’
সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভাইরাল হওয়া ভিডিওটি কয়েকমাস আগের। গত জুলাই-আগস্টের কোনো একসময় নিজ নির্বাচনী এলাকা নেত্রকোনার মোহনগঞ্জের একটি মাদরাসায় নেতাকর্মীদের সঙ্গে এক ঘরোয়া সভায় এসব কথা বলেন তিনি। এসময় উপজেলা বিএনপির সভাপতি সেলিম কার্নায়েন, সাধারণ সম্পাদক গোলাম এরশাদুর রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী পুতুলসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা তার পাশে ছিলেন।
এইচ এম কামাল/এসআর/জিকেএস