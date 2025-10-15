দেড় লাখ টাকার রিয়েল কিনতে গিয়ে পেলেন ভিম সাবান

দেড় লাখ টাকার রিয়েল কিনতে গিয়ে পেলেন ভিম সাবান
কুমিল্লা নগরীতে কম দামে সৌদি রিয়েল কিনতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন হজ মোয়াল্লেম মাওলানা মো. সলিম উল্লাহ সেলিম নামে এক ব্যক্তি। প্রতারক চক্র দেড় লাখ টাকা নিয়ে নিয়ে রিয়েলের পরিবর্তে তাকে ভিম সাবান ধরিয়ে দিয়েছেন। এ ঘটনায় তিনি কুমিল্লা কোতয়ালী মডেল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) ভুক্তভোগী সেলিম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।
জানা গেছে, মাওলানা মো. সলিম উল্লাহ সেলিম নগরীর ভাটপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি হজ মোয়াল্লেম হিসেবে কাজ করেন। অভিযুক্তরা হলেন- নেত্রকোনা সদরের কুমারপাড়া গ্রামের মো. মানিক মিয়ার ছেলে মো. সুজন মিয়া (২৯) ও আরেকজন অজ্ঞাত।
অভিযোগে সেলিম উল্লেখ করেন, তিনি নগরীর নজরুল এভিনিউতে ১০ অক্টোবর একটি মানি এক্সচেঞ্জে যান সৌদি রিয়াল ক্রয় করতে। সেখানে দুই ব্যক্তি তাকে এক বান্ডিল রিয়াল দেখিয়ে বলেন- কম দামে বিক্রি করবেন। পরে সেলিম কম দামে রিয়াল পাবেন এই ভরসায় রাজি হলে অভিযুক্তরা তাকে রেইসকোর্স এলাকার ইস্টার্ন প্লাজার সামনে টাকা নিয়ে যেতে বলেন। এ কথা শুনে সেলিম সেখানে দেড়লাখ টাকা নিয়ে যান।
এক পর্যায়ে প্রতারকের সহকারী সুজন তাকে টিস্যু দিয়ে বলেন- আপনি ঘেমে গেছেন, মুখ মুছে নিন। সেই টিস্যু দিয়ে মুখ মোছার পর তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। পরে জ্ঞান ফেরার পর দেখেন তার হাতের টাকা নেই। তবে প্রতারকরা তার কাছে একটি ব্যাগ রেখে গেছে। সেই ব্যাগ খুলে দেখেন- সেখানে কাপড়ের নিচে একটি ভিম সাবান।
তবে তিনি ওই চক্রের ব্যবহার করা ফোন নম্বর থেকে প্রধান প্রতারকের সহকারী সুজনের ছবি ও ঠিকানা সংগ্রহ করে রাখেন। এছাড়া তিনি কৌশলে তার ছবিও তুলে রাখেন।
এ বিষয়ে কুমিল্লা কান্দিরপাড় ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) মনিরুজ্জামান বলেন, মোয়াল্লেম মাওলানা মো. সলিম উল্লাহ সেলিম ১১ অক্টোবর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি।
জাহিদ পাটোয়ারী/এনএইচআর/এমএস