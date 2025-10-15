চট্টগ্রামে চিকিৎসা চলছে কিং কোবরা সাপের
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে একটি বিষধর সাপ উদ্ধার করা হয়েছে। যার নাম কিং কোবরা (রাজ গোখরা)। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) উপজেলার মিঠাছরা বাজারে এক পাহাড়ি ব্যক্তির থেকে সাপটি উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী উদ্ধার দলের চট্টগ্রাম জেলার নেতারা।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পাহাড় থেকে সাপটি ধরে গত এক এক সপ্তাহ ধরে পাহাড়ি এক ব্যক্তি সাপটি গায়ে জড়িয়ে উপজেলার মিঠাছরার বাজারে মানুষকে ভয়ভীতি দেখায়। এছাড়া ওই ব্যক্তি সাপটি বিক্রিরও চেষ্টা করে। খবর পেয়ে তার থেকে সাপটি উদ্ধার করা হয়।
বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী উদ্ধার দল চট্টগ্রাম জেলার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাইমুল ইসলাম নিলয় জাগো নিউজকে বলেন,পাহাড়ি এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে রাজ গোখরাটিকে অবৈধভাবে আটক করে রেখেছিলেন। তিনি সাপটিকে ব্যবহার করে ভয়ভীতি দেখিয়ে চাঁদাবাজি করছিলেন এবং পরবর্তীতে সাপটি বিক্রির উদ্দেশে রাখে দেন। খবর পেয়ে স্থানীয় কয়েকজনের সহযোগিতায় আমরা কয়েকজন ক্রেতা সেজে সাপটিকে উদ্ধার করে নিরাপদে নিয়ে আসি।
তিনি আরও বলেন, সাপটির বিষদাঁত উপড়ে ফেলায় ও তা দিয়ে খেলা দেখানোর কারণে সাপটি গুরুত্বর আহত হয়। বর্তমানে সাপটি বাংলাদেশ বন বিভাগের হার্পেটোলজিস্ট সোহেল রানা সৈকতের তত্ত্বাবধানে আমার হেফাজতে চিকিৎসাধীন। ৮ ফুট দৈর্ঘ্যের সাপটি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলে বনবিভাগের মাধ্যমে বনে অবমুক্ত করা হবে।
বাংলাদেশ বন বিভাগ হার্পেটোলজিস্ট সোহেল রানা সৈকত জাগো নিউজকে বলেন, সাপটির অবস্থা খুব খারাপ। দাঁত তুলে ফেলা হয়েছে, মাথায় আঘাত রয়েছে। চিকিৎসা চলছে, আশা করছি আগামী দুই তিনদিন পর সুস্থ হবে।
এম মাঈন উদ্দিন/এনএইচআর/জিকেএস