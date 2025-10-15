ভৈরবে ট্রেন থামিয়ে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ

ভৈরবে ট্রেন থামিয়ে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ
কিশোরগঞ্জের ভৈরবের শুম্ভপুর রেলগেট এলাকায় নাসিরাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেন থামিয়ে বিক্ষোভ করেন ছাত্র-জনতা। বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার শিবপুর ইউনিয়নের শুম্ভপুর রেলগেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ভৈরবকে জেলা বাস্তবায়নের দাবিতে ছাত্রজনতা জড়ো হয়ে ময়মনসিংহ থেকে ছেড়ে আসা নাসিরাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেনটি শুম্ভপুর রেলগেট এলাকায় থামিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। পরে ছাত্র-জনতা তাদের দাবি জানিয়ে ৫-৭ মিনিট পর ভৈরব থানার পুলিশের সহযোগিতায় শুম্ভপুর এলাকা থেকে ভৈরব স্টেশনের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়।
রাজীব নামে এক বিক্ষোভকারী বলেন, দীর্ঘদিনের দাবি ভৈরবকে দেশের ৬৫তম জেলায় রূপান্তর করা। কিন্তু দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে বিগত সরকার আমাদের দাবি পূরণ করেননি। তাই বর্তমান সরকারের কাছে দাবি থাকবে দ্রুত ভৈরবকে জেলা ঘোষণাসহ বাস্তবায়ন করবে। তা না হলে কঠিন আন্দোলনের মাধ্যমে ভৈরবে সড়ক, রেল ও নৌপথ বন্ধ করে দেয়ার হুঁশিয়ারি দেন।
এ বিষয়ে ভৈরব থানার এসআই তোফায়েল আহমেদ জানান, ছাত্র-জনতা নাসিরাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেন থামিয়ে বিক্ষোভ করেন। ট্রেনটি শুম্ভপুর এলাকায় ৫-৭ মিনিটের মত থেমেছিল।
রাজীবুল হাসান/আরএইচ/এমএস