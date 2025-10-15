  2. দেশজুড়ে

কিশোরগঞ্জে ব্যবসায়ী হত্যায় একজনের যাবজ্জীবন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক কিশোরগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৩:৪৭ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
কিশোরগঞ্জের তাড়াইলের ব্যবসায়ী আনোয়ার ফকির হত্যা মামলায় অভিযুক্ত ইসলাম উদ্দিনকে (৫৮) যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে কিশোরগঞ্জের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মুহাম্মদ নূরুল আমিন বিপ্লব এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় আসামি ইসলাম উদ্দিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

আনোয়ার ফকির তাড়াইল উপজেলার উত্তর ধলা গ্রামের বাসিন্দা, মৃত ফজলুর রহমান ফকিরের ছেলে। আর যাবজ্জীবনপ্রাপ্ত ইসলাম উদ্দিন মেম্বার একই উপজেলার তেউরিয়া গ্রামের মৃত আবুল হাসেমের ছেলে।

মামলার নথি থেকে জানা যায়, আনোয়ার ফকিরের মামাতো ভাই আপেল মাহমুদকে নৌবাহিনীতে চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ইসলাম উদ্দিন মেম্বার ২০১৮ সালে পাঁচ লাখ টাকা নেন। পরে চাকরি না হওয়ায় তিনি দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা ফেরত দেন। বাকি টাকা চাইতে গিয়েই ঘটে সেই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড।

২০১৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিকেলে তেউরিয়া বাজার মোড়ে ‘মা মেডিক্যাল হল’-এর সামনে আনোয়ার ফকির বাকি টাকা চাইলে ইসলাম উদ্দিন মেম্বার তাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান। স্থানীয়রা দ্রুত তাকে তাড়াইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

পরদিন নিহতের ছোট ভাই আখলাকুল ফকির বাদী হয়ে তাড়াইল থানায় ইসলাম উদ্দিনকে একমাত্র আসামি করে হত্যা মামলা করেন। মামলার তদন্তভার পায় পিবিআই এবং তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক আবুল কালাম আজাদ একই বছরের ৫ ডিসেম্বর আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

কিশোরগঞ্জ জেলা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট জালাল উদ্দিন বলেন, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এ রায়ে আমরা ন্যায়বিচার পেয়েছি। এটি একটি স্পষ্ট বার্তা প্রতারণা ও হত্যা করে কেউ পার পাবে না।

এসকে রাসেল/আরএইচ/এমএস

