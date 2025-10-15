ফরিদপুরে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ১৫
ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় দুটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে শামসুন্নাহার বেগম (৪০) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় কমপক্ষে ১৫ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ভাঙ্গা উপজেলার পূর্ব সদরদী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন চুমুরদী ইউপি পরিষদের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শামসুন্নাহার বেগম পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) নজরুল ইসলামের স্ত্রী। নজরুল ইসলাম নারায়ণগঞ্জে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশে কর্মরত আছেন। তবে তার ঠিকানা পাওয়া যায়নি।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বরিশালগামী ইউরো পরিবহনের সঙ্গে ঢাকাগামী শ্যামলী পরিবহনের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় ইউরো পরিবহনটি সড়কের পাশে খাদে পানিতে পড়ে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলে শামসুন্নাহার নিহত হন। এতে আহত হন কমপক্ষে ১৫ জন। স্থানীয়রা আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভর্তি করে। তবে প্রাথমিকভাবে আহতদের নাম পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবার ও পরিকল্পনা কর্মকর্তা তানসিভ জুবায়ের নাদিম জাগো নিউজকে বলেন, ঘটনাস্থলে নিহত একজন নারীর মরদেহ আনা হয়। এছাড়া হাসপাতালে ১১ জনের মতো আহত রোগী আসেন। এর মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) মো. রোকিবুজ্জামান জাগো নিউজকে বলেন, দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে একটি বাস সড়কের পাশে খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে এক নারী নিহত হয়েছেন। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা উদ্ধারকাজ করছে। বিস্তারিত তথ্য পরবর্তীতে জানানো সম্ভব হবে। তবে এখন মহাসড়কের অবস্থা স্বাভাবিক রয়েছে।
