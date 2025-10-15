বদলির পর সরকারি কোয়ার্টারের দরজা-জানালা খুলে নিলেন প্রকৌশলী
পাবনায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের একটি সরকারি কোয়ার্টারের দরজা-জানালা ও আসবাবপত্র খুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে ওই দপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ইব্রাহিম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। ছয় মাস আগে রাঙামাটিতে বদলি হওয়ার পরও সরকারি নিয়ম অমান্য করে তিনি কোয়ার্টারের এসব সামগ্রী সরিয়ে নেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পাবনা শহরের সরকারি গণপূর্ত কোয়ার্টার এলাকায় অবস্থিত ভবনটি দরজা-জানালা খুলে নেওয়ায় এখন প্রায় পরিত্যক্ত এক স্থাপনায় পরিণত হয়েছে। ভেতরে কোনো আসবাবপত্র নেই, এমনকি জানালায় কাঠের ফ্রেম পর্যন্ত নেই। এলাকাবাসীর ধারণা, বদলির আগে ইব্রাহিম বিশ্বাস নিজেই এসব সামগ্রী সরিয়ে নিয়ে গেছেন।
এবিএম ফজলুর রহমান বলেন নামের একজন সচেতন নাগরিক বলেন, সরকারি সম্পত্তি জনগণের সম্পদ। একজন প্রকৌশলী যদি নিজেই এমন কাজ করেন, তাহলে সাধারণ মানুষ কী শিখবে? বিষয়টি প্রশাসনের তদন্ত করে দেখা উচিত।
একই মত প্রকাশ করে জাকির হোসেন বলেন, এটা স্পষ্টভাবে দায়িত্বের অপব্যবহার। শুধু দরজা-জানালা নয়, এর পেছনে আরো অনিয়ম থাকতে পারে। দুর্নীতির সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।
দরজা-জানালা খুলে নেওয়ার বিষয়টি সত্য স্বীকার করে অভিযুক্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী ইব্রাহিম বিশ্বাস বলেন, এগুলো সংরক্ষণের জন্য নেওয়া হয়েছিল। খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে পুনরায় স্থাপন করা হবে।
এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তা আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বলতে রাজি হননি। সাংবাদিকদের উপস্থিতি টের পেয়ে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মিজানুর রহমান তড়িঘড়ি করে অফিস ত্যাগ করেন।
তবে নির্বাহী প্রকৌশলী রাশেদ কবির জানান, ওই স্থাপনাটি এখন পরিত্যক্ত। তবে ওই প্রকৌশলী ব্যক্তিগত উদ্যোগে দরজা জানালা বসিয়ে ঠিকঠাক করে ব্যবহার করছিলেন। বদলি হবার পর তা খুলে নেন। দরজা জানালাগুলো তার নিজের হলেও খুলে নেওয়া ঠিক হয়নি। তবে ইতোমধ্যে এগুলো প্রতিস্থাপন শুরু করেছেন তিনি ।
