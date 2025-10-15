  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুরে ইলিশ ধরার অপরাধে ২২ জেলের কারাদণ্ড

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ১১:৩৬ এএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
ফরিদপুরে ইলিশ ধরার অপরাধে ২২ জেলের কারাদণ্ড
অভিযানে আটক জেলে ও জব্দ জাল

মা ইলিশ আহরণে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলায় পদ্মা নদীতে অভিযান চালিয়ে ২২ জন জেলেকে কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত এই অভিযান চালানো হয়। সদরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জাকিয়া সুলতানা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মা ইলিশ আহরণের অপরাধে ২২ জন জেলেকে মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইনে ১৫ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়াও ৫০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। অভিযানে ২০ কেজি ইলিশ মাছ জব্দ করা হয়। পরে ইলিশগুলো পূর্ব শ্যামপুর মাদ্রাসা ও দশহাজার মাদ্রাসায় বিতরণ করা হয়।

এন কে বি নয়ন/কেএইচকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।