ফরিদপুরে ইলিশ ধরার অপরাধে ২২ জেলের কারাদণ্ড
মা ইলিশ আহরণে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলায় পদ্মা নদীতে অভিযান চালিয়ে ২২ জন জেলেকে কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত এই অভিযান চালানো হয়। সদরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জাকিয়া সুলতানা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মা ইলিশ আহরণের অপরাধে ২২ জন জেলেকে মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইনে ১৫ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়াও ৫০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। অভিযানে ২০ কেজি ইলিশ মাছ জব্দ করা হয়। পরে ইলিশগুলো পূর্ব শ্যামপুর মাদ্রাসা ও দশহাজার মাদ্রাসায় বিতরণ করা হয়।
