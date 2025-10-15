  2. দেশজুড়ে

মিথ্যা মামলা করায় বাদীকে কারাদণ্ড, আসামি খালাস

প্রকাশিত: ০৮:৩৬ এএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
বরগুনা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট

বরগুনায় মিথ্যা মামলা দায়েরের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত বাদী মো. মিলটন মুন্সিকে (৫৩) সাত দিনের কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন। একইসঙ্গে মামলার দুই আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকেলে বরগুনা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস. এম. শরীয়ত উল্লাহ এই আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আসামি পক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আহসান হাবিব স্বপন।

দণ্ডপ্রাপ্ত মিলটন মুন্সি পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলার আমড়াগাছিয়া এলাকার বাসিন্দা মো. শাহজাহান মুন্সির ছেলে।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, দণ্ডপ্রাপ্ত মিলটন মুন্সি বরগুনা সদর উপজেলার গৌরীচন্না ইউনিয়নের দক্ষিণ লাকুরতলা এলাকায় অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী সুলতান আহমেদের সম্পত্তির দেখভাল করতেন। জমি দখল নিয়ে হুমকি-ধামকির অভিযোগে তিনি মো. মহিউদ্দিন বাদল (৫৫) ও মো. নাসির উদ্দিন (৫৮) নামে দুইজনের বিরুদ্ধে বরগুনা সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। আদালত জিডিটি আমলে নিয়ে বিচার কার্যক্রম শুরু করলে, মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫০(২) ধারায় বাদী মিলটন মুন্সিকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে আসামি পক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আহসান হাবিব স্বপন জাগো নিউজকে বলেন, আদালতে বাদী মিলটন মুন্সির দায়ের করা অভিযোগের সাক্ষ্য-প্রমাণে ব্যর্থ হলে তার অভিযোগটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এ কারণে ফৌজদারি কার্যবিধির আইনের ২৫০ এর ২ ধারা অনুযায়ী বাদীকে সাত দিনের কারাদণ্ডসহ পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও অভিযুক্ত দুই আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে। এটি আইন অঙ্গনে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে, আমরা এই রায়ে সন্তুষ্ট।

