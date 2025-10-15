খুলনায় মোটরসাইকেলে এসে দুই যুবককে গুলি

খুলনায় মোটরসাইকেলে এসে দুই যুবককে গুলি
খুলনায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে দুই যুবক আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাতে মহানগরীর শেরে-বাংলা রোডের ২৬ নম্বর ওয়ার্ড কার্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
আহত দুজন হলেন ওই এলাকার বাসিন্দা মো. মনির (২৯) এবং সেখানে শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে আসা হানিফ শেখ (২৭)। মনির রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। হানিফের বাড়ি বাগেরহাটের যাত্রাপুরে।
পুলিশ জানায়, রাতে ওয়ার্ড কার্যালয়ের সামনে চা পান করছিলেন মনির ও হানিফ। এসময় সন্ত্রাসীরা কয়েকটি মোটরসাইকেল করে এসে তাদের গুলি করে চলে যায়।
খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, হানিফের কানে ও মনিরের গায়ের পেছনে গুলি লেগেছে। তাদের খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। সন্ত্রাসীদের ধরতে অভিযান অব্যাহত আছে। গুলি করার কারণ ও কারা গুলি করল এ বিষয়ে তদন্ত চলছে।
এআরএএন/একিউএফ