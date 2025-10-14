র্যাবের হাতে ধরা
ভিডিও কলে নকল অস্ত্র দেখিয়ে কোটি টাকার বাণিজ্য রিপনের
মৌলভীবাজারের কুলাউড়া পৌর শহরের একটি সাধারণ বাসা। বাইরে থেকে দেখলে বোঝার উপায় নেই, ভেতরে চলছে কোটি টাকার জাল টাকা ও নকল অস্ত্রের বাণিজ্য। এই বাড়িতেই কুলাউড়ার মোক্তাদির আলী ওরফে রিপন (৩৪) ভিডিও কলে দেখাতেন চকচকে বিদেশি পিস্তল, গুলি আর ডলারের বান্ডিল। এগুলো আসল বলে বিশ্বাস করতেন ক্রেতারা। তারপর টাকা পাঠাতেন বিকাশ বা ব্যাংকে। কিন্তু তাদের হাতে পৌঁছাতো কাগজে মোড়ানো জাল টাকা বা নকল অস্ত্র। অনেক সময় কিছুই না।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) দিনগত রাতে র্যাব-৯, সিপিসি-২ মৌলভীবাজার ও সদর কোম্পানি সিলেটের যৌথ অভিযানে কুলাউড়ার সম্মান এলাকায় তার বাড়ি ঘেরাও করা হয়। বাড়ির ওয়্যারড্রব থেকে উদ্ধার হয় প্রায় কোটি টাকার জাল দেশি-বিদেশি নোট, পাঁচটি নকল বিদেশি পিস্তল এবং নকল আট রাউন্ড গুলি।
র্যাব-৯ এর তথ্য অনুযায়ী, মাত্র তিন মাসের মধ্যেই মোক্তাদির অনলাইনে একাধিক ভুয়া প্রোফাইল ও পেজ খুলে ব্যবসা জমিয়ে ফেলেছিলেন। ভিডিও কলে ভুয়া অস্ত্র ও টাকা দেখিয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন ছিল তার কৌশল। কখনো কুরিয়ারে পাঠাতেন নকল মালামাল, আবার কখনো পাঠাতেন ভুয়া ডেলিভারি স্লিপ। এভাবেই প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নিয়েছেন বিপুল পরিমাণ টাকা।
র্যাবের তদন্তে জানা গেছে, ক্রেতা খুঁজতে অনলাইন চ্যাট, টেলিগ্রাম ও ফেসবুক মেসেঞ্জার ব্যবহার করতেন রিপন। তার ফোনে পাওয়া গেছে বিদেশি অস্ত্র বিক্রির ভুয়া বিজ্ঞাপন ও ট্রান্সফার রেকর্ডের প্রমাণ।
র্যাবের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মোক্তাদির আলী স্বীকার করেন, গত তিন মাস ধরে বিভিন্ন সরবরাহকারীর কাছ থেকে অনলাইনের মাধ্যমে জাল টাকা ও নকল অস্ত্র কিনে অনলাইনে বিক্রি করতেন তিনি। ভিডিও কলে ক্রেতাদের আসল অস্ত্র ও টাকার মতো দেখিয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতেন। পরে অনেক ক্ষেত্রে নকল কুরিয়ার স্লিপ দেখিয়ে অগ্রিম টাকা নিয়ে প্রতারণা করতেন, আবার কখনো কুরিয়ারে নকল অস্ত্র ও জাল টাকা পাঠাতেন।
র্যাবের মিডিয়া অফিসার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ জানান, মোক্তাদির মূলত অনলাইনে নকল অস্ত্র ও জাল টাকা বিক্রি করে আসছিলেন। তার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সরবরাহকারী চক্রকে ধরতে অভিযান চলছে।
তিনি আরও জানান, জুলাইয়ে গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন থানায় লুট হওয়া প্রায় দেড় হাজার অস্ত্র ও দেড় লাখেরও বেশি গুলি এখনো উদ্ধার হয়নি। এমন প্রেক্ষাপটে সিলেট বিভাগে নকল অস্ত্রের কারবার নতুন আতঙ্ক তৈরি করেছে। এসব নকল অস্ত্র সহজেই অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার বা ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো সম্ভব, যা নির্বাচনের আগে নিরাপত্তা হুমকি তৈরি করতে পারে। তবে মোক্তাদির একা নন। তার পেছনে কাজ করছে একটি সংগঠিত অনলাইন চক্র, যারা রাজধানী ও সীমান্তবর্তী জেলা থেকে এসব নকল সামগ্রী সরবরাহ করতেন।
রিপনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জাল টাকা প্রস্তুতকারী ও অস্ত্র সরবরাহকারী চক্রের অন্যান্য সদস্যদের ধরতে অভিযান অব্যাহত আছে বলে জানিয়েছে র্যাব।
ওমর ফারুক নাঈম/এসআর/জেআইএম