যশোরে যৌথ বাহিনীর অভিযান, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার
যশোরের অভয়নগরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে ২টি পাইপগানসহ ২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) ভোরে উপজেলার প্রেমবাগ ইউনিয়নের মাগুরা গ্রামের শেখপাড়া এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় এসব পাইপগান ও গুলি উদ্ধার করা হয়।
যৌথ বাহিনী সূত্রে জানা যায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার রাত ৩টার দিকে উপজেলার প্রেমবাগ ইউনিয়নের মাগুরা গ্রামের শেখপাড়া এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় আজাহারুল ইসলামের বাড়ির পাশে স্তূপ করা জ্বালানি কাঠের ভেতর থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ২টি দেশে তৈরি পাইপগান ও ২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।
অভয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম রবিউল ইসলাম বলেন, যৌথ বাহিনীর অভিযানে পরিত্যক্ত অবস্থায় ২টি পাইপগান ও ২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। তবে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
