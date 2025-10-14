বিএনপির এমপি প্রার্থী
জামায়াতের ভোট সর্বোচ্চ ১০-১২ শতাংশ, ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব নয়
দেশে জামায়াতে ইসলামীর সর্বোচ্চ ভোট ১০-১২ শতাংশ। এত অল্প নেতাকর্মী নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনের বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ও সাবেক গোমস্তাপুর উপজেলা চেয়ারম্যান আশরাফ হোসেন আলিম।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় নাচোল উপজেলার খসলি বাজারে এক নির্বাচনী পথসভায় এ মন্তব্য করেন তিনি।
আশরাফ হোসেন বলেন, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী দলটি আমাদের কাজে বাধা দিতে চায়। আমরা হিসেব করে দেখেছি, সারাদেশে তাদের সর্বোচ্চ ভোট ১০ থেকে ১২ শতাংশ। তাই তারা পিআর নির্বাচন চান। এটি দেশের সাধারণ মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে।’
তিনি বলেন, ‘বিএনপিকে নারী-পুরুষ-শ্রমিক থেকে শুরু করে সব শ্রেণিপেশার মানুষ পছন্দ করে। এমনকি নারীরাও বিএনপিকে পছন্দ করে। ফলে বিএনপির বিজয় সুনিশ্চিত। এ বিজয় কেউ দমিয়ে রাখতে পারবে না।’
সোহান মাহমুদ/এসআর/এমএস