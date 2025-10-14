খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের প্রথম নারী চেয়ারম্যানকে স্থায়ীভাবে অপসারণ

খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের প্রথম নারী চেয়ারম্যানকে স্থায়ীভাবে অপসারণ
দুর্নীতি, অসদাচরণ ও ঘুস বাণিজ্যের অভিযোগে খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের প্রথম নারী চেয়ারম্যান জিরুনা ত্রিপুরাকে স্থায়ীভাবে অপসারণ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকেলের দিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোগল চন্দ্র পাল সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানানো হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নম্বর আইন) এর ধারা ১২ (১) এর (গ) নম্বর উপ-ধারার বিধান মোতাবেক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিরুনা ত্রিপুরাকে তার পদ থেকে স্থায়ী অপসারণ করা হলো। জনস্বার্থে জারি করা এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
এরআগে চলতি বছরের ৭ জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব তাসলীমা বেগম সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে পরিষদের সদস্যদের অবমূল্যায়ন, খারাপ আচরণ, হস্তান্তরিত বিভাগের প্রধান ও কর্মচারীদের অবমূল্যায়ন, স্বেচ্ছাচারিতা, স্বজনপ্রীতিসহ শিক্ষক বদলি বাণিজ্য, ঠিকাদার বিলের ফাইল আটকিয়ে রেখে ঘুস বাণিজ্য এবং দুর্নীতির অভিযোগে পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিরুনা ত্রিপুরাকে সাময়িকভাবে সব ধরনের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়।
তার আগে, ২০২৪ সালে ৭ নভেম্বর চিরুনি ত্রিপুরা খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পান। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠনের পর তিনিই প্রথম নারী চেয়ারম্যান।
