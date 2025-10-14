  2. দেশজুড়ে

রাজবাড়ীতে ১৪ জেলের জেল-জরিমানা

প্রকাশিত: ০৫:২৮ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
রাজবাড়ীতে ১৪ জেলের জেল-জরিমানা

সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গত ২৪ ঘণ্টায় রাজবাড়ীর পদ্মার অংশে ইলিশ ধরার দায়ে ১৩ জেলেকে আটক করা হয়েছে। পরে বিভিন্ন মেয়াদে জের-জরিমানা করা হয়েছে তাদের।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকেল ৩ টার দিকে রাজবাড়ী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. মাহবুব উল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজবাড়ীর পদ্মা নদীর অংশে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সহযোগিতায় ৮টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এ সময় ৮৪ কেজি ইলিশ ও ৮৯ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। এছাড়া রাজবাড়ী সদর উপজেলার পদ্মা নদী থেকে ৬ জন ও গোয়ালন্দের পদ্মা নদী থেকে ৮ জনসহ মোট ১৪ জেলেকে আটক করা হয়। পরে রাজবাড়ী সদরে প্রথম আটকৃত ৫ জনকে ৩ দিন এবং গোয়ালন্দে আটকৃত ৮ জনের প্রত্যেকে ১৪ দিন করে জেলে ও একজন জেলকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

