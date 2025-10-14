ঝিনাইদহ সীমান্তে নারী-শিশুসহ ৬ বাংলাদেশি আটক
ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে নারী-শিশুসহ ৬ বাংলাদেশিকে আটক করেছে বিজিবি। আটকদের মধ্যে দুইজন নারী ও দুইজন শিশু।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মহেশপুরের বাঘডাঙ্গা সীমান্তের সীমান্ত পিলার ৬০/৩৭ সংলগ্ন এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।
মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সি ইমদাদুর রহমানের পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
আটক অন্য দুই ব্যক্তি হলেন- নোয়াখালীর চর আমানউল্লাহ গ্রামের হরিধন জলদাসের ছেলে কৃষ্ণ জলদাস (৪০) ও একই গ্রামের রবি জলদাসের ছেলে কিরণ জলদাস (২৭)।
বিজিবি জানিয়েছে, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বাঘাডাঙ্গা বিওপির হাবিলদার সাইফুর রহমানের নেতৃত্বে অভিযান চালায় বিজিবির টহল দল। এসময় সীমান্ত পিলার ৬০/৩৭ সংলগ্ন এলাকা থেকে নারী-শিশুসহ ছয়জনকে আটক করা হয়। আটকরা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন।
আটকদের মহেশপুর থানায় হস্তান্তর করা হবে বলেও জানিয়েছে বিজিবি।
মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, আটক নারী ও শিশুদের যশোর জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হবে। দুজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে মামলার মাধ্যমে আদালতে সোপর্দ করা হবে।
