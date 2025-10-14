  2. দেশজুড়ে

কাপ্তাই হ্রদের পানিতে ডুবে অন্তঃসত্ত্বা নারীর মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৩:২৩ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
রাঙ্গামাটির বিলাইছড়ি উপজেলায় কাপ্তাই হ্রদের পানিতে ডুবে লতা মারমা (৩২) নামে অন্তঃসত্ত্বা এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল আনুমানিক ৯টার দিকে উপজেলার কেংড়াছড়ি থেকে নৌকাযোগে বিলাইছড়ি বাজারে আসার পথে কেরণছড়ি এলাকায় কাপ্তাই হ্রদের পানিতে পড়ে নিখোঁজ হন লতা মারমা। পরে স্থানীয়রা মাছ ধরার জাল দিয়ে হ্রদে তল্লাশি করে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তাকে উদ্ধার করে।

জানা গেছে, হ্রদের পানিতে ডুবে মৃত লতা মারমা কেংড়াছড়ি গ্রামের মিলন কান্তি চাকমার স্ত্রী। তার দুই মেয়ে ও একজন ছেলে সন্তান রয়েছে। ওই নারী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।

বিলাইছড়ির থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মানস বড়ুয়া জানান, ওই নারীকে উদ্ধার করে বিলাইছড়ি হাসপাতালে নেয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেছেন। মরদেহ থানা হেফাজতে রয়েছে। পরিবারের লোকজন আসছেন। পরবর্তীতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।

