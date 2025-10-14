রাকসু নির্বাচন
ছাত্রদল-শিবিরের ভিপি প্রার্থীর কোলাকুলি, একসঙ্গে কাজের প্রত্যয়
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শেষ দিনে জমজমাট প্রচারণা চালাচ্ছেন প্রার্থীরা। মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহণ মার্কেটে প্রচারণার একপর্যায়ে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির মনোনীত প্যানেলের প্রার্থীদের নিজেদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় ও কোলাকুলি করতে দেখা গেছে।
দেখা যায়, সকাল থেকেই পরিবহন মার্কেটে প্রচারণা চালাচ্ছেন ছাত্রদল মনোনীত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবির। বেলা ১১টার দিকে প্রচারণায় সেখানে আসেন ছাত্রশিবির মনোনীত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ। জাহিদকে দেখে সামনে এগিয়ে আসেন আবির। এসেই তারা বুকে জড়িয়ে নেন একে অপরকে।
এসময় আবির বলেন, ‘আমরা একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি। আমরা এখান থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে নেব। এর জন্য আমরা সব প্রার্থীরা একসঙ্গে থাকবো, একসঙ্গে কাজ করব।’
মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, ‘আমরা একসঙ্গে থেকেছি, এক সঙ্গে রাজনীতি করেছি। এই যে একটা ইতিহাস সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে আমরা এই ইতিহাসের একটি অংশ। আমরা মনে করি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে লেখা থাকবে।’
