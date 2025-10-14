অভিযান চলাকালে এসিল্যান্ড-মৎস্য কর্মকর্তার ওপর হামলার চেষ্টা
শরীয়তপুরের গোসাইরহাটে মা ইলিশ রক্ষায় অভিযানে গিয়ে জেলেদের হামলার মুখে পড়েছেন ডামুড্যা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও গোসাইরহাট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বেলা ১২টার দিকে উপজেলার আলাউলপুর ইউনিয়নের চর জালালপুর এলাকার মেঘনার শাখা নদী মোস্তফা ঢালির খালের প্রবেশ মুখে এ ঘটনা ঘটে।
উপজেলা মৎস্য বিভাগ জানায়, মা ইলিশের প্রজনন মৌসুমে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বেশ কয়েকদিন ধরে চর জালালপুর এলাকায় কিছু অসাধু জেলে ও ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে নদীতে ইলিশ মাছ শিকার চলছিল। মঙ্গলবার সকালে মাছ বিক্রি চলাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান চালায় ডামুড্যা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) তারিকুল ইসলাম ও গোসাইরহাট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আবুল কাশেম নিরব। এসময় ব্যবসায়ীরা ট্রলারে মাছ নিয়ে মেঘনার শাখা নদী মোস্তফা ঢালির খালে প্রবেশ করে মাছ সরিয়ে ফেলে।
পরে প্রশাসন ও মৎস্য বিভাগ ট্রলারটি জব্দ করে নিয়ে আসার সময় তাদের ওপর হামলার চেষ্টা চালায় ওই সব ব্যবসায়ীরা। পরে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও গোসাইরহাট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কৌশলে সেখান থেকে চলে আসেন।
এ ব্যাপারে গোসাইরহাট উপজেলা জেষ্ঠ্য মৎস্য কর্মকর্তা আবুল কাশেম নিরব বলেন, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মেঘনার মাছ শিকার শেষে চর জালালপুর এলাকায় একটি সংঘবদ্ধ চক্র বিক্রি করর আসছিলো। আমরা বিষয়টি খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালাই। তবে তারা টের পেয়ে মাছ সরিয়ে ফেলে।
তিনি আরও বলেন, আমরা ট্রলার জব্দ শেষে চলে আসার সময় হঠাৎ বেশকিছু লোক আমাদের উপর চড়াও হয়ে হামলার চেষ্টা করে। তবে আমরা কৌশলে ট্রলার নিয়ে সেখান থেকে চলে আসি। আমরা আমাদের এ অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করবো।
বিধান মজুমদার অনি/এমএন/জিকেএস