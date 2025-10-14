ফরিদপুরে মোটরসাইকেলে বাসের ধাক্কা, কলেজছাত্র নিহত
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেলে থাকা শাহানুর বাবু (২৬) নামে এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। এসময় আরিফ (২৭) নামে আরেক জন আহত হন।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার সাতৈর ইউনিয়নের কাদিরদী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার সময় শাহানুর মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন।
নিহত শাহানুর বাবু আলফাডাঙ্গা ডিগ্রি কলেজ থেকে এবার অনার্স শেষ করে রাজেন্দ্র কলেজে মাস্টার্সে ভর্তির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি উপজেলার পাড়াগ্রাম উত্তরপাড়া গ্রামের মৃত মান্নান মোল্যার ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আলফাডাঙ্গা থেকে তার এক বন্ধুকে নিয়ে ফরিদপুর যাওয়ার পথে কাদিরদি নামক স্থানে গোল্ডেন লাইন পরিবহনের একটি বাস সজোরে ধাক্কা দেয়। স্থানীয়রা উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। এসময় মোটরসাইকেলে থাকা আরোহী আরিফ ইসলাম আহত হন।
আহত আরিফ বলেন, দ্রুতগামী গোল্ডেন লাইন পরিবহনের একটি বাস পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে হাসপাতালে নেওয়ার পথে শাহানুর বাবু মারা যায়। আমি অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। সামান্য আহত হয়েছি।
নিহত শাহানুর বাবুর চাচা রিয়াজ মোস্তাফিজ জাগো নিউজকে বলেন, গোল্ডেন লাইন পরিবহন বিভিন্ন রুটে প্রতিদিনই দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে। আমার ভাতিজা তার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেলে ফরিদপুর যাচ্ছিল। পথে কাদিরদি এলাকায় ধাক্কায় একজন নিহত ও আরেক জন আহত হয়।
বোয়ালমারী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলআমিন জাগো নিউজকে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
