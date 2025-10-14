চুয়াডাঙ্গায় জমি নিয়ে সংঘর্ষে কৃষক নিহত

চুয়াডাঙ্গায় জমি নিয়ে সংঘর্ষে কৃষক নিহত
চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে সংঘর্ষে জয়নুর (৫৫) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও তিনজন।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮টার উপজেলার গোবিন্দহুদা গ্রামে এ সংঘর্ষ হয়।
নিহত জয়নুর গোবিন্দহুদা গ্রামের মৃত ঝরু মণ্ডলের ছেলে। আহতরা হলেন- খাজা আহমেদ (৫৭), জাহীর (৫০) ও দিপু (১৬)। তারা সবাই গোবিন্দহুদা গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে নূরুল হক পেশকার গ্রুপ ও মাসুদ বিল্লাহ মন্টু গ্রুপের মধ্যে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। মঙ্গলবার সকালে নিজ নিজ জমিতে কাজ করার সময় কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এসময় উভয়পক্ষের মধ্যে ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা-পাল্টা হামলা হয়। এতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে পেশকার পক্ষের হামলায় মন্টু গ্রুপের জয়নুরসহ কয়েকজন গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জয়নুর মারা যান।
দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে একজন নিহত হয়েছেন। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ও আইনগত প্রক্রিয়া চলমান।
