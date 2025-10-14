রাতে হাওরে পথ হারিয়ে ৭ ঘণ্টা আটকা ৮০ শিক্ষার্থী

রাতে হাওরে পথ হারিয়ে ৭ ঘণ্টা আটকা ৮০ শিক্ষার্থী
কিশোরগঞ্জের পরীক্ষা দিয়ে নৌকায় ফেরার পথে পথ হারিয়ে ফেলেন ৮০ শিক্ষার্থী। সোমবার (১৩ অক্টোবর) সন্ধ্যার পর এই ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের অভিযানে তাদের করা হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অষ্টগ্রাম রোটারি ডিগ্রি কলেজের এসব শিক্ষার্থী কুলিয়ারচর কেন্দ্র থেকে একটি বড় নৌকায় করে অষ্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা দেন। কিন্তু হাওরের গভীরে পৌঁছে অন্ধকারে নৌকাটি পথ হারিয়ে ফেলে। দীর্ঘ সময় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় শিক্ষার্থীদের পরিবার ও স্থানীয়দের মধ্যে উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ে।
খবর পেয়ে অষ্টগ্রাম থানা পুলিশ, নৌপুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা স্পিডবোট নিয়ে হাওরে অনুসন্ধান শুরু করেন। পরে গভীর রাতে তাদের পাওয়া যায়।
অষ্টগ্রাম ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রুহুল আমিন জানান, রাতভর অভিযান চালিয়ে অবশেষে রাত ১টার দিকে হাওরের একটি চরে নৌকা আটকা অবস্থায় শিক্ষার্থীদের খুঁজে পাওয়া যায়। তারা সবাই নিরাপদে আছে। উদ্ধারকারী দল পরে শিক্ষার্থীদের নিয়ে অষ্টগ্রামে ফিরে আসে। রাতেই সবাই নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যায়।
