নারায়ণগঞ্জে ৫০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ

নারায়ণগঞ্জে ৫০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য দপ্তর যৌথ অভিযানে ৫০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল ও ৮ কেজি পরিমাণ ইলিশ জব্দ করা হয়েছে।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার চৈতানকান্দা ও দয়াকান্দা এলাকার মেঘনা নদীর পাড়ে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। পরে জব্দকৃত জাল জনসম্মুখে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয় এবং জব্দ করা ইলিশ স্থানীয় এতিমখানায় বিতরণ করা হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা জেসমীন আক্তার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আমিনুল ইসলামসহ মৎস্য দপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তারা।
উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা জেসমীন আক্তার বলেন, মা ইলিশ রক্ষায় আমাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। নদীতে অবৈধ জাল ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
