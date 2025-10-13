ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক দ্রুত সংস্কারের দাবিতে গণঅবস্থান

ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক দ্রুত সংস্কারের দাবিতে গণঅবস্থান
ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক দ্রুত সংস্কারের দাবিতে সিলেটে গণঅবস্থান ও মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১৩ অক্টোবর) সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুমের ডাকে দক্ষিণ সুরমার হুমায়ুন রশিদ চত্বরে ‘সিলেটবাসীর গণঅবস্থান ও মানববন্ধন’ কর্মসূচি পালন করেছে সর্বস্তরের জনগণ।
কর্মসূচিতে সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম বলেন, ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক শুধু একটি রাস্তা নয়, এটি সিলেটবাসীর প্রাণরেখা। কিন্তু সরকারের অব্যবস্থাপনা ও উদাসীনতার কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মহাসড়ক আজ মৃত্যু ফাঁদে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন দুর্ঘটনায় নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বছরের পর বছর সংস্কারের নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হলেও বাস্তবে কোনো উন্নতি নেই।
তিনি বলেন, সিভিল সার্ভিস, সামরিক বাহিনী কিংবা জাতীয় রাজনীতির কোথাও সিলেটবাসীর ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নেই। কেন্দ্রীয়ভাবে আমাদের নেতৃত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীতেও সিলেটের কেউ নেই- ফলে পুরো বিভাগ এক ধরনের শূন্যতার মধ্যে পড়ে আছে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই বঞ্চনা আর সহ্য করা হবে না।
তিনি আরও বলেন, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে এখনই সিলেটবাসীর দুর্ভোগ লাঘবে ব্যবস্থা নিতে হবে। শুধু চট্টগ্রামে তিন ঘণ্টায় যাওয়া সম্ভব করলেই হবে না- সিলেটকেও একই গুরুত্ব দিতে হবে। সিলেটকে আর বঞ্চিত করা যাবে না।
কাইয়ুম চৌধুরী হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সিলেটবাসী আর কোনো বঞ্চনা সহ্য করবে না। নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ যাতায়াত জনগণের মৌলিক অধিকার- এই অধিকার রক্ষায় অবহেলা মানে জনগণের জীবনের সঙ্গে ছেলেখেলা করা।
কর্মসূচি থেকে আগামী ২০ অক্টোবর জেলা প্রশাসকের কাছে জেলা বিএনপি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
এর আগে রোববার (১২ অক্টোবর) বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা সিলেটের সব দোকানপাট বন্ধ করে প্রতীকী কার্মসূচি পালন করা হয়েছে।
এছাড়া ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের কাজ দ্রুত শেষ করার দাবিতে গত বৃহস্পতিবার সড়ক উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর একটি প্রতিনিধি দল।
