  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে হাসপাতালে নারীসহ দালাল চক্রের ১৪ সদস্য আটক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৭:৫০ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জে হাসপাতালে নারীসহ দালাল চক্রের ১৪ সদস্য আটক

নারায়ণগঞ্জ শহরের খানপুর ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট খানপুর হাসপাতালে যৌথবাহিনীর অভিযানে নারীসহ দালাল চক্রের ১৪ সদস্যকে আটক করা হয়েছে। সোমবার (১৩ অক্টোবর) বিকেলে র‌্যাব ও জেলা প্রশাসন এ অভিযান চালায়।

আটকৃতদের মধ্যে ৭ নারীকে তিনদিন করে ও বাকি ৭ জনকে সাত দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত।

সাজাপ্রাপ্তরা হলেন- মো. চিনু ইসলাম (৩৮), সোমন মিয়া (২৫), কামরুল ইসলাম (৩০), মো. আলমগীর কবির (৪৫), মো. মাসুম (৪০), মো. ফরিদ (২৫), মো. রবিন (৩৮), শিউলি আক্তার (৩৫), ফরিদা পারভীন (৫২), মোছা. আম্বিয়া (৪৮), রাজিয়া বেগম (৪৫), কাকুলি আক্তার (৩৬), মোছা. রোখসানা (৫০) ও মোছা. মাকছুদা (২৫)।

জেলা প্রশাসনের নিবার্হী ম্যাজিস্ট্রেট টি এম রাহসিন কবির বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই দালাল চক্রের সদস্যরা হাসপাতালে আগত রোগীদের নানাভাবে হয়রানি করছে আসছে। তারা রোগীদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলে অর্থ হাতিয়ে নেয়। এ অভিযোগ জেলা প্রশাসন ও র‌্যাব এ অভিযান চালায়।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।