যমুনায় ইলিশ ধরায় ৪ জেলের জরিমানা

যমুনায় ইলিশ ধরায় ৪ জেলের জরিমানা
সিরাজগঞ্জের চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরার অপরাধে ৪ জেলেকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় দেড় লাখ মিটার জাল ও ইলিশ মাছ জব্দ করা হয়।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার যমুনা নদীর বৃদাশুরিয়া, পয়লা, দত্তকান্দি, উমারপুর ও ফুলহারা নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।
আটককৃত জেলেরা হলেন- একই উপজেলার উমারপুর গ্রামের জাকির মোল্লা (৫৫), মমিন মোল্লা (২২), ইয়ামিন (২০) ও দক্ষিণ জোতপাড়া গ্রামের শাহাবুদ্দিন (৪৫)। এসব জেলের কাজ থেকে মোট ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোস্তাফিজুর রহমান ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।
তিনি জাগো নিউজকে জানান, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে যমুনায় ইলিশ ধরায় আজ অভিযান চালিয়ে চারজনকে আটক করা হয়। পরে প্রত্যেক জেলেকে সাড়ে সাত হাজার টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দেড় লাখ মিটার জাল আগুনে পুড়ে বিনষ্ট ও জব্দকৃত ইলিশ মাছ স্থানীয় দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। অভিযান চলাকালে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা তানভীর হাসান মজুমদার, নৌ পুলিশ ও আনসার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
