গাজীপুরে ৯ দফা দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ
নয় দফা দাবিতে গাজীপুরের কোনাবাড়ী এলাকায় বিক্ষোভ করেছেন কাদের সিনথেটিক ফাইবার্স লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে শ্রমিকরা মূল ফটকের সামনে বিক্ষোভ করেন। বিকেল ৫টা কর্মসূচি অব্যাহত থাকে।
পুলিশ ও শ্রমিক সূত্রে জানা গেছে, সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ না দিয়ে কারখানার মূল ফটকের সামনে অবস্থান করেন। কর্তৃপক্ষের কাছে ৯ দফা দাবি উপস্থাপন করার পরও কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন শ্রমিকরা। একপর্যায়ে দুপুরের দিকে তারা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা করেন। পরে ধাওয়া দিয়ে তাদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয় পুলিশ।
শ্রমিকদের দাবিগুলো হলো
• বেতন ৭-১০ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে;
• মেডিকেল ছুটি পাস করালে হাজিরা বোনাস থাকতে হবে। এই ছুটি কোনো অফিসের কর্মকর্তা পাস করাতে পারবেন না;
• মেডিকেলে সব ধরনের ওষুধ থাকতে হবে;
• নাইট বিল সর্বনিম্ন ১৫০ টাকা দিতে হবে;
• বার্ষিক ছুটির টাকা জানুয়ারি মাসে দিতে হবে;
• শ্রমিকের নিরাপত্তার জন্য ছোট বাটন ফোন সঙ্গে আনার অনুমতি দিতে হবে;
• যারা চাকরি ছাড়বেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে টাকা পরিশোধ করতে হবে;
• বিনা কারণে কোনো শ্রমিককে বের করা যাবে না; এবং
• যদি কোনো কারণে শ্রমিককে বের করা হয়, তাহলে রানিং মাসের বেতন এবং তিন মাস ১৩ দিনের বেতনসহ রিজাইনের টাকা বুঝিয়ে দিতে হবে।
এ বিষয়ে কারখানার প্রশাসনিক কর্মকর্তা আওরঙ্গজেব খান বলেন, গত মাসের বেতন ১৬ তারিখ দুপুর ১২টার মধ্যে পরিশোধ করা হবে। অন্যান্য যে দাবি-দাওয়া আছে তা পর্যায়ক্রমে মেনে নেওয়া হবে।
গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ কোনাবাড়ী জোনের পুলিশ পরিদর্শক মোর্শেদ জামান জানান, শ্রমিকরা ৯ দফা দাবিতে কারখানার মূল ফটকের সামনে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিক্ষোভ করেন। কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।
আমিনুল ইসলাম/এসআর/এমএস