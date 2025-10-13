  2. দেশজুড়ে

সুপারি গাছে থেকে পড়ে প্রাণ গেলো যুবকের

প্রকাশিত: ০৩:৫৪ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
ফেনীতে সুপারি গাছ থেকে পড়ে নরেশ চন্দ্র দাস (৪৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) ভোরে দাগনভূঞা উপজেলার পূর্ব চন্দ্রপুর ইউনিয়নের বৈঠারপাড় গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত নরেশ চন্দ্র উপজেলার রাজাপুর ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামের মানিক মাস্টার বাড়ির বিনোদ চন্দ্র দাসের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভোরে নরেশ চন্দ্র দাস আমু ভূইয়া হুজুরের মাজারের সুপারি বাগানে প্রবেশ করে গাছে ওঠেন। এসময় পা পিছলে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দাগনভূঞা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নরেশের বড় ভাই কার্তিক চন্দ্র দাস বলেন, ‌‘আমার ভাই নরেশ দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিল। ভোরে চুপিচুপি বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। পরে খবর পাই সে সুপারি গাছ থেকে পড়ে মারা গেছে।’

দাগনভূঞা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি সুপারি সংগ্রহ করতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ফেনী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

