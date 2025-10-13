জাহিদুল ইসলাম
ছাত্রশিবির শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন দেখায় ও বাস্তবায়নে গাইডলাইন দেয়
ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেছেন, ছাত্রশিবির শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন দেখায়, লক্ষ্য ঠিক করে দেয় ও বাস্তবায়নে গাইড লাইন দেয়। শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে যা যা করণীয় শিবির তাই করবে।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) সাতক্ষীরা সরকারি কলেজে ছাত্রশিবির আয়োজিত ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের নিয়ে নবীন বরণ ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন প্রোগ্রামে তিনি এসব কথা বলেন।
নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শিবির সভাপতি বলেন, ছাত্রশিবিরে যোগ দেওয়া আপনাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তবে শিবির সম্পর্কে জানতে আপনারা পড়াশোনা করতে পারেন। ক্যাম্পাসে আসার পর শিক্ষক ও অভিভাবকরা কিছু পরামর্শ দেবেন, তবে মূল কাজগুলো করতে হবে নিজেদের। আপনারা যাতে দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারেন, আমরা সেই প্রত্যাশা করছি।
জাহিদুল ইসলাম বলেন, ছাত্রশিবিরকে নারী বিদ্বেষী হিসেবে তুলে ধরা হয়। কিন্তু বাস্তবে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইসলাম নারীদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। নারীর অধিকার রক্ষায় ইসলাম যেভাবে প্রোমোট করেছে ছাত্রশিবির সেইভাবে ছাত্রী বোনদের প্রোমোট করে। এমনকি হিন্দু ভাই-বোনদের পাশে সবসময় ছাত্রশিবির ইতিবাচক ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, যারা ১৫ বছর কথায় কথায় দেশপ্রেমের কথা বলে দেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করেছে, খুন করেছে, গুম করেছে, ছাত্রশিবির এমন দেশপ্রেমিক চায় না। ছাত্রশিবির এমন দেশপ্রেমিক তৈরি করে যেখানে কোনো জুলুম নির্যাতন থাকবে না, লুটপাট থাকবে না।
সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ ও সাতক্ষীরা শহর শাখার যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠানে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ, ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার পরিকল্পনা ও নৈতিক দিকনির্দেশনা নিয়ে সংগঠনটির নেতারা বক্তব্য দেন।
সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মাসুদুজ্জামানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক, সাতক্ষীরা জেলা জামায়াতের আমির উপাধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম মুকুল, সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. আবুল হাশেম, ইসলামিক স্টাডিজের বিভাগের প্রধান মো. মিয়ারাজ হোসাইন, ইংরেজি বিভাগের প্রধান ড. শাহিনুর রহমান, ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় স্কুল কার্যক্রম সম্পাদক নোমান হোসেন নয়ন বক্তব্য রাখেন।
