  2. দেশজুড়ে

ওজন বাড়াতে চিংড়িতে জেলি পুশ করায় ব্যবসায়ীকে লাখ টাকা জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রকাশিত: ০২:১৮ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
ওজন বাড়াতে চিংড়িতে জেলি পুশ করায় ব্যবসায়ীকে লাখ টাকা জরিমানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে চিংড়ি মাছে জেলি পুশ করে ওজন বাড়ানোর অভিযোগে মাছ ব্যবসায়ীকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকালে উপজেলা সদরের উচালিয়াপাড়া মোড় বাজারে এ অভিযান চলে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোশাররফ হোসেন আদালত পরিচালনা করেন।

ওজন বাড়াতে চিংড়িতে জেলি পুশ করায় ব্যবসায়ীকে লাখ টাকা জরিমানা

তিনি জানান, অভিযোগ ছিল উচালিয়াপাড়া মোড়ে চিংড়ি মাছ ব্যবসায়ী চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে ক্রেতাদের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছে। এ বিষয়ে জানতে পেরে সরজমিনে বাজারে উপস্থিত হয়ে চিংড়ি মাছের নমুনা সংগ্রহ করে দেখতে পাওয়া যায় মাছের ভেতরে প্রচুর ভেজাল জেলি পদার্থ মেশানো হয়েছে। মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এসব জেলি মাছের ওজন বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করে আসছে।

তিনি আরও জানান, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে মোহাম্মদ উদয় নামে নামে এক চিংড়ি ব্যবসায়ীকে এক লাখ টাকা টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে এক মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আবুল হাসনাত মো. রাফি/এমএন/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।